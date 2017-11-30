4 أسئلة تكشف أجوبتها مصير زواجك

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أن الزواج خطوة كبيرة ومصيرية فإما ينجح ويستطيع كلا الزوجين تخطّي الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهما مع الوقت وإما أن يسقطا في فخّ اول اختبار جدّي في حياتهما الزوجية. واذا كنت تسألين ما اذا كان زواجك سيصمد ام لا، إجاباتك عن الأسئلة التالية هي التي ستوضح هذه الصورة لك .

هل أنا سعيدة معظم الوقت؟ طبعًا الفترة الأولى من الزواج ستكون وردية، مليئة بالأوقات الجميلة والفرح والمرح لكن الأمور ستختلف قليلًا بعد مرور بعض الوقت وستعودان الى أرض الواقع ولن تكونا على وفاق طيلة الوقت. لكن واذا كنت وعلى الرغم من الصعوبات سعيدة فهذا يعني أن علاقتكما صامدة فوق كل المطبات.

هل الإحترام موجود بيننا؟ الإحترام المتبادل هو ركيزة الزواج الناجح ومن دونه ستكون الطريق نحو انهيار العلاقة مفتوحة! فإذا بقي الإحترام موجودًا بالرغم من المشكلات والشجارات اذا لا خوف على زواجكما!

هل أتقبل سيئاته؟ اذا كنت تحبين زوجك وتتقبلينه بكل سيئاته ولا ترين هذه الأخيرة عقبة في حياتكما، إذًا زواجكما ليس عرضة للتفكك!

هل أريد أن يستمر زواجي الى الأبد؟: وأخيرًا، فكري جيدًا قبل الإجابة عن هذا السؤال وعودي الى نفسك ثم أجيبي عليه. هل تريدين أن تستمر علاقتكما الى الأبد؟ اذا أجبت بنعم فلا تقلقي لأن حبكما أقوى من كل العقبات والمشكلات وبالقليل من الصبر والحوار تتمكنان من المضي قدمًا بصلابة وحزم .