مسؤول أفريقي: يجب إجلاء 3800 مهاجر في ليبيا

طرابلس(صدى):

صرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الخميس، بأنه يجب إجلاء حوالي 3800 مهاجر أفريقي في ليبيا بشكل عاجل.

وأكد ” فكي ” خلال القمة الخامسة بين أفريقيا وأوروبا في أبيدجان، أن العدد الإجمالي للمهاجرين في هذا البلد يتراوح بين ” 400 و 700 ألف ” ، مشيرًا إلى إن الـ ” 3800 الذين تم إحصاؤهم في مخيم ” يريدون الخروج في أسرع وقت ممكن فهناك 42 مخيم لاجئين على الأقل في ليبيا.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، أمس الأربعاء، أن السلطات الليبية فى طرابلس ستقيم قريبًا ” منشأة عبور وترحيل ” للمهاجرين الأكثر عرضة للخطر نحو دول ثالثة.