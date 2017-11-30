تعليم مكة توضح حقيقة فيديو هروب الطالبات

نايف السالم(صدى):

علقت إدارة تعليم مكة المكرمة، اليوم الخميس، على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، موثقًا قفز طالبات من سور مدرسة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مقطع الفيديو المتداول عن هروب الطالبات من السور الخارجي لأحد المدارس.

وتابعت: بعد عمليات البحث والتواصل تبين للإدارة بأن المدرسة تابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة، وعلى الفور تم التوجيه بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة.

وتتكون اللجنة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية، وإدارة المتابعة، وإدارة التوجيه والإرشاد، لتباشر الإجراءات التربوية المناسبة، التى تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع الفيديو، الذي ظهرت به الفتاة وهي مرتدية زي المتوسط – كما يبدوا – تتسلق سور المدرسة وفي انتظارها أخرى خارج السور، لتتمكن من القفز بطريقة إحترافية، معرضة حياتها للخطر، والذي بدا أنها ليست الأولى لها للهروب.

