تقنية نجران تستقبل طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفترتين الأحد القادم‎ ‎

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت كلية التقنية بنجران، عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/ 1439هـ؛ ‏الأحد القادم‎. ‎

‎ ‎وأوضحت إدارة الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً حتى 26 ربيع الأول؛ وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني ‎هنا بوابة القبول‎.‎

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبدالله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز ‏النهائي وإعلان المرشحين للقبول؛ مؤكدًا أن المترشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية‎ SMS ‎على الهاتف المسجل في الطلب‎.‎

كما أوضح أنه سيتم اختيار المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و40% لاختبار ‏القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.‏