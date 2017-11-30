تقنية نجران تستقبل طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفترتين الأحد القادم
أعلنت كلية التقنية بنجران، عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/ 1439هـ؛ الأحد القادم.
وأوضحت إدارة الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً حتى 26 ربيع الأول؛ وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني هنا بوابة القبول.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبدالله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول؛ مؤكدًا أن المترشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الهاتف المسجل في الطلب.
كما أوضح أنه سيتم اختيار المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و40% لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.
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