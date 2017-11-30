مانشستر سيتي يحتفل بالنصر على الطريقة السعودية ‏

ماجد محمد(صدى):

احتفل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي على توتير، بالفوز على فريق ساوثهامبتون، 2-1، خلال مبارة الأمس، ‏بالجولة الـ 14 بالدوري الإنجليزي الممتاز على الطريقة السعودية‎.‎

حيث نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، صورة اللاعب ” رحيم سترلينج ” الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة ‏الأخيرة من الوقت الضائع، وعلق عليها ” ملك الجحفلة “.‏

يذكر أن، مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة 40 ليكون في صدارة جدول ترتيب الدوري، بالإضافة أنه لم يتعرض لأي ‏هزيمة في البريميرليج هذا الموسم.

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