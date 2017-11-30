مانشستر سيتي يحتفل بالنصر على الطريقة السعودية
احتفل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي على توتير، بالفوز على فريق ساوثهامبتون، 2-1، خلال مبارة الأمس، بالجولة الـ 14 بالدوري الإنجليزي الممتاز على الطريقة السعودية.
حيث نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، صورة اللاعب ” رحيم سترلينج ” الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، وعلق عليها ” ملك الجحفلة “.
يذكر أن، مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة 40 ليكون في صدارة جدول ترتيب الدوري، بالإضافة أنه لم يتعرض لأي هزيمة في البريميرليج هذا الموسم.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 46 دقيقة
😂😂😂
ابو راكان HD[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 36 دقيقة
الجحفلة ماركه مسجله هلاليه
وبطل الجحفله معروف جعل الترشيحي الى اليوم لايستطيع ان يتعافا منها
وجعل جمهوره حزين وفرحتهم الوحيده هزيمة الهلال
الحمدلله على نعمة الهلال