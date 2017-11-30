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مانشستر سيتي يحتفل بالنصر على الطريقة السعودية ‏

مانشستر سيتي يحتفل بالنصر على الطريقة السعودية ‏
ماجد محمد(صدى):

احتفل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي على توتير، بالفوز على فريق ساوثهامبتون، 2-1، خلال مبارة الأمس، ‏بالجولة الـ 14 بالدوري الإنجليزي الممتاز على الطريقة السعودية‎.‎

حيث نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، صورة اللاعب ” رحيم سترلينج ” الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة ‏الأخيرة من الوقت الضائع، وعلق عليها ” ملك الجحفلة “.‏

يذكر أن، مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة 40 ليكون في صدارة جدول ترتيب الدوري، بالإضافة أنه لم يتعرض لأي ‏هزيمة في البريميرليج هذا الموسم.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 36 دقيقة

الجحفلة ماركه مسجله هلاليه
وبطل الجحفله معروف جعل الترشيحي الى اليوم لايستطيع ان يتعافا منها
وجعل جمهوره حزين وفرحتهم الوحيده هزيمة الهلال
الحمدلله على نعمة الهلال

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