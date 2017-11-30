سماء المملكة ستشهد ” البدر المكتمل ” مساء الأحد

نايف السالم(صدى):

تشهد سماء المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، مساء يوم الأحد المقبل، وقوع القمر بمرحلة البدر المكتمل وهو أيضًا يمثل البدر العملاق الوحيد في هذه السنة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون على مسافة 357.982 كيلومترًا من الأرض عند وقوعه بمرحلة البدر المكتمل الساعة 6:47 مساء بتوقيت السعودية،

وأكد أن البدر العملاق سيشرق مع غروب الشمس ويبقى مشاهداً طوال الليل حتى صباح اليوم التالي، ولكن لن يلاحظه الشخص العادي، مضيفًا: ” ما يميز البدر العملاق يوم الأحد أنه سيكون الأول من ثلاثة أقمار بدر عملاقة ستحدث بشكل متتالٍ مع بدور عملاقة في 2 و 31 يناير 2018 وسيكون البدر العملاق الثاني ضمن هذه السلسلة هو الأكثر تزامناً مع نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض)، لذلك سيكون أقرب وأكبر بدر عملاق ضمن هذه الثلاثي ” .

وأضاف: مثل الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير له أهمية لهذا القمر البدر العملاق يوم الأحد باستثناء التأثير في ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي.