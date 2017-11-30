بالفيديو.. ” الفورمولا 1 ” سيارة أكثر إثارة

عادل الحربي(صدى):

عندما تقود سيارة سباق الفورمولا 1 فلا يمكن أن ترضيك أي سيارة أخرى لأنها لن تكون أكثر إثارة ولكن يبدو ان اثنين من سائقي سباقات الفورمولا 1 أحدهما سابق والثاني حالي يتمتعان بالفعل بالقيادة لسيارة أستون مارتن فانتاج في مقطع فيديو جديد.

ونرى في الصورة مارتن بروندل ودانيال ريتشياردو, ومن المعروف ان بروندل في هذه الأيام مذيع، ولكن كان له نصيبه من النجاح في سيارة الفورمولا 1 كذلك. وقد نافس أيرتون سينا في الفورمولا البريطانية في عام 1983، وقضى عشرات السنوات في الفورمولا 1، وفاز بسباق 24 ساعة لومان مباشرة مع جاجوار في عام 1990.

أما ريتشياردو فقد فاز بلقب F3 البريطاني الذي فقده بروندل، ووصل إلى الفورمولا 1 في عام 2011، وحصل على خمس جوائز في سباق ريد بول في المواسم الأربعة الماضية. والسائق الاسترالي هو واحد من عدد قليل.

ممن تمكنوا من تشكل تحديا خطيرا لسيطرة لويس هاميلتون ومرسيدس في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن سيارته أبطأ وأقل موثوقية.

ونحن على يقين من أن أي منهما يمكن أن يحصل على أي سيارة يريدها هذه الأيام، وكلاهما تم توظيفه لقيادة بعض من أسرع السيارات. وبالنظر إلى أن المقطع الذي صدر من قبل الشركة المصنعة أستون مارتن التي تعتبر من أكبر الرعاة لريد بول، ونحن لن نأخذ رأيهما على أنه موضوعي تماما، ولكن من الممتع دائما أن نرى ما يفكر فيه متسابق فورمولا 1 في سيارة خاصة بالطرق العادية.