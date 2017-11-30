الدفاع الفرنسي: ” أوروبا باتت في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية”
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسي، فلورنس باريل، على أن أوروباتعد مثل الولايات المتحدة، باتت الآن في مرمى الصواريخ البالستية الكورية الشمالية.
وذكرت بارلي خلال تصريحها لشبكة ” بي اف ام ” التلفزيونية أن قيام بيونغ يانغ بتجربتها الثالثة لصاروخ بالستي عابر للقارات ليل الثلاثاء والأربعاء الماضيين ” يظهر تنامي قوة ” بيونغ يانغ.
ويذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، حذر في سبتمبر الماضي من أن كوريا الشمالية ستكون قادرة على ضرب أوروبا ” خلال أشهر .”
وطالب بارلي المجتمع الدولي، بتطبيق العقوبات ” على كوريا الشمالية، خاصة في الصين وروسيا ” .
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