الدفاع الفرنسي: ” أوروبا باتت في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية‎” ‎‏ ‏

باريس(صدى):

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسي، فلورنس باريل، على أن أوروباتعد مثل الولايات المتحدة، باتت الآن في مرمى الصواريخ ‏البالستية الكورية الشمالية‎.‎

وذكرت بارلي خلال تصريحها لشبكة ” بي اف ام ” التلفزيونية أن قيام بيونغ يانغ بتجربتها الثالثة لصاروخ بالستي عابر ‏للقارات ليل الثلاثاء والأربعاء الماضيين ” يظهر تنامي قوة ” بيونغ يانغ‎.‎

ويذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، حذر في سبتمبر الماضي من أن كوريا الشمالية ستكون قادرة ‏على ضرب أوروبا ” خلال أشهر ‎ .”‎

وطالب بارلي المجتمع الدولي، بتطبيق العقوبات ” على كوريا الشمالية، خاصة في الصين وروسيا ” .‏