فيديو صادم للحظة ضبط مسن يعتدي جنسيًا على طفل
تمكن عدد من الشباب من ضبط رجلًا مسنًا أثناء اغتصابه طفلاً في أرضٍ خلاء.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول عدد من الشباب إلى المكان الذي كان يتواجد فيه الرّجل والطفل الذي تعرّض للإغتصاب وضبطه متلبسًا، لينهالوا عليه بالضرب، بينما بقي الطفل في مكانه، وقد جرى إخفاء وجهه.
وخلف الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق مُغتصبي الأطفال.
صدمة على الشبكات الاجتماعية بالمغرب.. السبب: رجل مسن يغتصب طفل…
صدمة على الشبكات الاجتماعية بالمغرب.. السبب: رجل مسن يغتصب طفلا في الخلاء*تحذير: هذا الفيديو يحتوي مشاهد عنف
Posted by أصوات مغاربية Maghreb Voices on Wednesday, November 29, 2017
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعوذ بالله
ماذكرتو وين