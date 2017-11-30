رئيس الوزراء الروسي يوضح موقفه من الترشح للرئاسة

موسكو(صدى):

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في 2018، قائلًا ” أنا شخصيًا لا أرى لنفسي مثل هذا الدور في المرحلة السياسية الحالية. ولكنني سأواصل العمل، طبعا “.

وأكد ” مدفيديف ” أن حزب ” روسيا الموحدة ” الذي يترأسه، سيؤيد فلاديمير بوتين في حال قرر الترشح للانتخابات لأنه رئيس ناجح، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الدعم المطلق من قبل السكان لا يمكن اعتباره انتهاكًا للقانون، إذا كان كل شيء يجري ضمن إطار الدستور، مستشهدًا بألمانيا، حيث يمكن أن يبقى بها حزب سياسي واحد حاكمًا لفترة عقود طويلة ويترأس الحكومة نفس الشخص.