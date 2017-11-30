بدء تصوير فيلم تامر حسني ” البدلة ” خلال أيام.. والبطلة مفاجأه

نورة الشهري(صدى):

استقر فريق عمل فيلم تامر حسنى الجديد ” البدلة ” ، على الفنانة أمينة خليل لتلعب دور البطولة بجانب تامر حسني، مع الفنان أكرم حسنى وإنتاج ووليد منصور، والذي من المقرر عرضه فى أجازة منتصف العام المقبل.

وانتهت الفنانة من التعاقد على الفيلم ،والذي سيبدأ تصوير المشاهد الأولى فيه الفترة المقبلة ، مع مخرج العمل محمد العدل،و سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة مى كساب، ومحمود البزاوى ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.

يشار إلى ان أمينة خليل حققت نجاح كبير فى السينما الفترة الماضية من خلال مشاركتها فى فيلم ” الشيخ جاكسون ” مع أحمد الفيشاوى، وفيلم ” الكنز ” مع محمد سعد ومحمد رمضان الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى.