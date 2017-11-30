بالصور.. انطلاق ” فورد إكسبديشن 2018 ” الأذكى والأكبر حجمًا بين العائلة

واشنطن(صدى):

تزداد متطلبات العائلات يوما تلو الآخر، وتتوسع عملية بحثهم عن السيارة الجديدة لتشمل الكثير من الخيارات، سواء الأذكى، أو الأكثر قدرة على مواجهة الصعاب اليومية، وهو ما جعل اكسبديشن تطور مما لديها من قدرات على كافة الأصعدة.

التصميم الخارجي

يأتي الجيل الجديد من فورد إكسبديشن ليعزز من مفهوم القوة في سيارات فورد ويجعلها أكثر جاذبية وقدرة على استعراض العضلات.

فشبكة التهوية كبيرة الحجم تحتل الجزء الأكبر من الواجهة بشبكة من الكروم الفضي اللامع التي تمتد إلى الجانبين، مع شعار فورد في المنتصف بحجم كبير، وخطين من الكروم يمتدان حول العلامة حتى منتصف المصابيح، إضافة إلى المزيد من الكروم على المصد الأمامي.

الخطوط العامة للمصد تأتي بارزة لتكون المزيد من الهجومية والقوة لإكسبديشن، مع الكثير من فتحات التهوية، والزوائد الأيروديناميكية في الأسفل التي تعزز من ثبات المحور الأمامي، إضافة إلى نقاط التثبيت الأمامية التي تساعد إكسبديشن على القيام بالمهام الصعبة.

على الجانبين تنساب الخطوط من حافة المصابيح الأمامية وأعلى أقواس العجلات الكبيرة، ومرورا بالأبواب، حتى الوصول للواجهة الخلفية، إضافة لذلك تأتي المساحات الزجاجية الكبيرة، وخط السقف المرتفع، واللذان يجعلان إكسبديشن خيار مميز للعائلات.

الواجهة الخلفية لإكسبديشن تقدم المزيد من العضلات، مع المصابيح الخلفية الشفافة ذات التصميم المتميز التي تمتد على جانبي السيارة، إضافة إلى الخط الكرومي اللامع في المنتصف الذي يحمل اسم السيارة، وباب التحميل الكبير مع حافة التحميل البارزة المنخفضة للمصد الخلفي.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تتنقل الأمور بين القوة والهجومية والفخامة بسرعة كبيرة، بداية من عجلة القيادة الضخمة التي تمنحك التحمل الكامل في إكسبديشن، والشعور بشخصيتها القوية وحجمها الكبير، ومن خلفها لوحة العدادات كبيرة الحجم ذات التصميم المميز والمؤشرات الزرقاء.

أما التجهيزات فهي تمتد لقائمة طويلة، لتحول رحلة الركاب إلى رحلة ممتعة سواء كانوا في الصفين الثاني أو الثالث، مع المزيد من الرحابة ومساحات التخزين الكبيرة، وكذلك المقاعد ذات التصميم الذي يوفر مستوى متميز من الراحة لكافة الركاب.

المحرك والأداء

تنطلق فورد إكسبديشن بحجمها الكبير بمساعدة محرك قوي يحمل كافة جينات العضلات من فورد.

فالمحرك V6 سعة 3.5 لتر ذو شحن توربيني بقوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يدفع بالعجلات الأربعة، ويحقق لها أداء جيد بالنسبة لهذا الحجم الكبير، يمنحها الثقة الكافية للإنطلاق في أيه مغامرة بلا تردد.