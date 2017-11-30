دراسة: الفانيليا تمنع التهاب الجلد الصدفي

تايبيه(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة أجريت على عدد من الفئران، أن الاستعانة بمستخلصات الفانيليا الاصطناعية يمكن أن تقلل أو تمنع التهاب الجلد الصدفي.

وتمكنت مجموعة من العلماء في جامعة ” تايوان ” من تكرار الاضطراب في مجموعة من الفئران عن طريق تعريض جلدهم لمجمع يسمى ” إيميكيمود ” لمدة سبعة أيام، وقدم العلماء الجرعات الفموية من الفانيليا للفئران، بعض الفئران تلقت جرعات أكبر من غيرها.

ووجد أن الفئران التي تلقت أكبر جرعات من ما بين 50 – 100 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، شهدت أكبر تخفيضات في التهاب الجلد.