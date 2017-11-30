دراسة: الفانيليا تمنع التهاب الجلد الصدفي
كشفت دراسة طبية حديثة أجريت على عدد من الفئران، أن الاستعانة بمستخلصات الفانيليا الاصطناعية يمكن أن تقلل أو تمنع التهاب الجلد الصدفي.
وتمكنت مجموعة من العلماء في جامعة ” تايوان ” من تكرار الاضطراب في مجموعة من الفئران عن طريق تعريض جلدهم لمجمع يسمى ” إيميكيمود ” لمدة سبعة أيام، وقدم العلماء الجرعات الفموية من الفانيليا للفئران، بعض الفئران تلقت جرعات أكبر من غيرها.
ووجد أن الفئران التي تلقت أكبر جرعات من ما بين 50 – 100 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، شهدت أكبر تخفيضات في التهاب الجلد.
اترك تعليقاً