للمرة الثانية في غضون 3 أشهر لاس بالماس يقيل مدربه

ماجد محمد(صدى):

قام لاس بالماس المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بإقالة مدربه باكو ايستاران اليوم الخميس بعد أن تسبب في سبع هزائم للفريق في تسع مباريات في كل المسابقات.

ويعتبر باكو هو المدرب الثاني الذي يقال من تدريب الفريق في غضون ثلاثة أشهر هذا الموسم.

وأعلن النادي القرار في بيان على موقعه على الإنترنت بعد أن خسر لاس بالماس على ملعبه 3-2 أمام ديبورتيفو لاكورونيا في كأس ملك إسبانيا رغم وصول الفريق بالفعل إلى دور الستة عشر بالفوز بمجموع المباراتين 6-4.

وأفاد النادي أن كلا من باكويتو اورتيز ورافا كريستوبال مساعدي المدرب السابق سيشرفان على تدريب الفريق حتى يتم تعيين مدرب جديد.