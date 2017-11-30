زوجة في دعوى خلع: ” بيشرب مخدرات “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع بمحكمة الأسرة بالقاهرة ، ضد زوجها ، مؤكده ” بيشرب مخدرات ويجييب صحابه البيت يسكروا مع بعض .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، ” مشفتش معاه يوم حلو من ساعة ما اتجوزنا ” ، وتابعت لم يكتمل أسبوع على زواجي منه واكتشفت الجانب السيئ منه طلع بيشرب مخدرات غير حاجات تانية وييجي مش شايف قدامه كل يوم الصبح وعلى الحال ده كل يوم كل ما أكلمه يربطني في السرير.

وأكدت الزوجة : أثناء فترة الخطوبة لم يظهر عليه أي شيء كان شخصا محترما وذوق جدا وخاصة معايا بس طلع كل ده تمثيل، كانت صدمتي فيه لا توصف لم أتخيل يوما أنه هكذا حتى عندما ذهبت لأهلي وقصصت لهم ما يفعله بي في الأول لم يصدقوا لكن عندما شاهدوا آثار تعذيبه لي تفاجأوا، حينها صمم أهلي على انفصالي منه قالوا لي “إنهم لم يأمنوا على حياتي معه بعدما رأوه على حقيقته .

وواصلت الزوجة حيثها قائلة: رفضت في البداية نصيحة أهلي ورجعت له علشان خاطر أولادي وكنت مخطئة في ذلك القرار فعندما ذهبت إليه أفتكر إني ضعيفة ومقدرش أستغني عنه، وزاد من تصرفات السيئة وبقى يجيب صحابه يشربوا المخدرات قدام الأولاد ويسهروا للصبح يوميًا، مقدرتش أستحمل العيشة وذهبت مرة أخرى لبيت أهلي ولكن هذه المرة بلا رجعة ورفعت عليه دعوى خلع .