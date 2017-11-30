أمير مكة عن ” jeddah waterfront ” : لست من أهل التغريب

نايف السالم(صدى):

كشف أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، حقيقة ما نشرته إحدى الصحف الصادرة من جدة والتي قالت في تغطيتها لحدث افتتاح مشروع تطوير الكورنيش الشمالي بجدة ” هل ستحافظون على ” jeddah waterfront ” .

وقال أمير مكة المكرمة، وفقا لما نقلته الإمارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس: ” قرأت اليوم في إحدى الصحف الصادرة في جدة أنني قلت : ” هل ستحافظون على ” jeddah waterfront ” … وأقول: لست من أهل التغريب الذي يروجون له ” .

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، قال عقب افتتاحه مساء أمس لمشروع تطوير الكورنيش الشمالي بجدة لمرحلتيه الرابعة والخامسة إن مشروع الواجهة البحرية واحد من مشاريع جدة والتي منها مشروع القطار الذي بدأت رحلته التجريبية.

وأشار أمير مكة إلى أن مشروع المطار سيكون قريباً إن شاء الله، مضيفا: أود أن أطرح سؤالاً لأهالي جدة ماذا أنتم فاعلون بهذا المشروع هل ستحافظون عليه أم سأسمع غدا بعد تخريبه: من المسؤول؟.

