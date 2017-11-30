” الجمعية الكورية ” : رؤية 2030 نقطة تحول للمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة الدكتور وان سيون شن، أن رؤية المملكة 2030 هي نقطة التحول الحقيقي نحو الجودة لها.

وأوضح ” شن ” خلال ورقة العمل التي ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المملكة كان لها خطوات جبارة في مجال الجودة والتميز حيث إن الثورة الصناعية الرابعة ترتكز على مفهوم مختلف للجودة، ولابد من مواكبة هذه الثورة بتوفير العوامل المحفزة على الابتكار.

وأشار إلى أن التجربة الكورية في مجال الجودة نقلت كوريا من مستوى متدني في الجودة إلى مستوى مرموق جعل من كوريا الجنوبية سادس دولة مصدرة للمنتجات الصناعية، مؤكدًا أن اللغة لم تكن حاجزا لتعلّم الجودة.

يُذكر أن المؤتمر الوطني السادس للجودة يختتم فعالياته التي انطلقت الثلاثاء الماضي بمدينة الدمام تحت شعار (الجودة .. الطريق نحو التميز والريادة) وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الجودة من مختلف دول العالم وتم استعراض تجارب عدد من الدول في الجودة.