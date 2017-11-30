معجبات يقتحمن منزل بطل مسلسل ” حب للإيجار “

أماني الغامدي(صدى):

تتبعت مجموعة من معجبات الممثل التركي باريش أردوتش، بطل مسلسل ” حب للإيجار ” عامل دليفري اثناء ذهابه لتسليم اوردر لمنزله في منطقة لفانت بإسطنبول.

وكان طلب الفنان التركي من أحد المطاعم في إسطنبول، منهم إرسال بعض الساندويشات والهمبرجر، إلى منزله في منطقة “لفانت” بإسطنبول، حيث أخبر أحد العاملين بالمطعم عامل الدليفري بأن هذا الطعام لباريش أردوتش، مما أثار انتباه عدد من الفتيات المتواجدات في المطعم.

وعلى الفور استقلت الفتيات سيارة أجرة وتتبعوا عامل الدليفري إلى منزل باريش أردوتش، وقاموا برن جرس بيته وطلبوا منه التصوير معهم.

ولم يكسر النجم التركي بخاطر الفتيات اللاتي اقتحمن منزله، وقام بالتقاط الصور معهن.