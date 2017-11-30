مصرع 4 متمردين وإصابة 3 مدنيين في اشتباكات بـ ” كشمير “

نيودلهي(صدى):

صرح المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا، بأن 4 متمردين لقوا مصرعهم وأصيب 3 مدنيين بجروح، إثر اشتباكات مسلحة واحتجاجات مناهضة لنيودلهي اندلعت بإقليم كشمير المُتنازع عليها.

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام، أن القوات الحكومية شنت عملية بقرية ” باكهاربور ” الجنوبية بناء على معلومات وردت إليها تفيد باختباء مجموعة من المتمردين فى أحد المنازل هناك.

من جانبهم، تظاهر المئات من السكان تضامنًا مع المتمردين واشتبكوا مع القوات الحكومية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.