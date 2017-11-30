مخاوف في اليابان من السلطة المزدوجة

طوكيو(صدى):

ردَ الأمير أكيشينو الابن الأصغر لإمبراطور اليابان أكيهيتو، على المخاوف التي أُثيرت مؤخرًا عن احتمال أن يضعف الإمبراطور السابق من سلطة الإمبراطور القادم.

وصرح الأمير ” أكيشينو ” ، بأن الإمبراطور سيسلم كل واجباته العامة إلى وريثه بعد أن يتنازل عن العرش، مضيفًا: ” حتى إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن سلطة مزدوجة، فإن باستطاعتي أن أقول بوضوح إن ذلك مستحيل ” .

ويذكر أن تسليم كل الواجبات العامة للإمبراطور هي سابقة لم تحدث في اليابان منذ قرابة قرنين، ومن المتوقع أن يتنازل إمبراطور اليابان، لوريثه عن العرش في عام 2019.