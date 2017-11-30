مخاوف في اليابان من السلطة المزدوجة
ردَ الأمير أكيشينو الابن الأصغر لإمبراطور اليابان أكيهيتو، على المخاوف التي أُثيرت مؤخرًا عن احتمال أن يضعف الإمبراطور السابق من سلطة الإمبراطور القادم.
وصرح الأمير ” أكيشينو ” ، بأن الإمبراطور سيسلم كل واجباته العامة إلى وريثه بعد أن يتنازل عن العرش، مضيفًا: ” حتى إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن سلطة مزدوجة، فإن باستطاعتي أن أقول بوضوح إن ذلك مستحيل ” .
ويذكر أن تسليم كل الواجبات العامة للإمبراطور هي سابقة لم تحدث في اليابان منذ قرابة قرنين، ومن المتوقع أن يتنازل إمبراطور اليابان، لوريثه عن العرش في عام 2019.
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