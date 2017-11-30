مع استمرار المقاطعة.. الكويت تدعو قطر لحضور القمة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعوته للمشاركة في الدورة 38 للمجلس الأعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في الكويت 5 و6 ديسمبر المقبل.

واستقبل ” تميم ” سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي الذي سلمه رسالة أمير الكويت، بمكتبه بقصر البحر.

وكان دبلوماسي كويتي صرح أمس إن بلاده وجهت دعوات لدول الخليج لحضور القمة الخليجية بالكويت في 5 و6 المقبل، وتنتظر ردودهم خلال اليومين القادمين.

وتستمر المقاطعة العربية لدولة قطر منذ 6 أشهر حتى الآن،لدعمها وتمويلها المستمر للإرهاب وتهديد أمن المنطقة.