زارا البلوشي تكشف لجمهورها عن الضربة التي طعنتها نفسيًا

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة زارا البلوشي ، اليوم عن استيائها، بعد صدمتها في إحدى أصدقائها المقربين، ملقنة جمهورها درسًا بما تعلمته من الحياه.

وقالت البلوشي عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام ” : “ في داخل كل شخص مهما كان صغيرا أو كبيرا، مشهور أو شخصية عامة أو إنسان عادي، ملك أو وزير أو عامل، ذاته وكيانه الخاص فيه يحب أن يحترم في تعامله.. تعلم أنك تحترم نفسك عشان العالم تحترمك ” .

وأضافت: “ درس وتعلمته كف وأكلته.. هذه أيضاً تعد من تجاربي بس مو مع منتج أو ميك أب هالمرة مع بشر كنت أحسبه صديق ” .

وكانت زارا البلوشي، قد شاركت في بطولة مسلسل «صوف تحت حرير» بمشاركة كل من إلهام الفضالة، وخالد أمين، وأحمد السلمان، وعبد الله الباروني، وفوز الشطي، وحمد أشكناني، العمل من إخراج محمد دحام الشمري وتأليف إيمان سلطان.