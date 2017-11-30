” الفالح ” : المملكة ستظل مثالا على تنفيذ صفقة أوبك

عادل الحربي(صدى):

أوضح خالد الفالح وزير الطاقة أن الدول الموقعة على على اتفاقية ” أوبك ” لخفض إنتاج النفط , حققت نتائج رائعة في العام الحالي.

وأكد ” الفالح ” مواصلة الجهود لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي , مشيرا إلى أن مستوى مخزونات النفط العالمية , لم يصل حتى الآن إلى متوسطها في خمس سنوات.

وقال ” الفالح ” في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع ال 173 لمنظمة ” أوبك ” في فيينا , اليوم الخميس , ” جميع الدول المشاركة في الاتفاقية راضية عن التقدم , الذي حققناه عام 2017 , واعتقد أننا نفذنا عملا جيدا “.

وأشار ” الفالح ” أن المملكة ستظل مثالا على تنفيذ صفقة أوبك , مضيفا ” علينا أن نسعى لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين ” أوبك ” والمنتجين المستقلين في الأجل الطويل.