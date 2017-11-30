بالفيديو.. ” الحفظي ” يصرح بزرع الحوثيين للألغام على حدود المملكة

فهمي محمد(صدى):

تواصل ” قوات تحالف ” فرض سيطرتها على كافة المواقع البرية والبحرية والجوية الحدودية مع اليمن، إضافة لمهامها المتمثلة في طلعات الطيران، لاستهداف كل ما يهدد أمن المملكة والحدود الدولية.

وقال العقيد محمد الحفظي من الحدود الجنوبية، في مداخلة مع القناة السعودية ” ميليشيا الحوثي زرعت كميات كبيرة من الألغام على الحدود بين المملكة واليمن ” مشيرًا أنه تتم إزالتها وفق خطة عالية الدقة.

وأكد ” الحفظي ” نزع الألغام أول بأول حتى لا يقع المدنيون ضحايا لها، موضحا أن الميليشيات الإنقلابية تواصل تجاهل القوانين الدولية بشأن زرع العبوات الناسفة.