كارينو يستغنى عن عناصر الشباب خلال الشتوية

ماجد محمد(صدى):

أبدى المدير الفني للفريق الكروي بنادي الشباب كارينيو رغبته في تغيير بعض عناصر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقال كارينو في مؤتمرصحفي أمس بدأنا فعلياً التفكير في بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية و لدينا الكثير من الأسماء المميزة .

وأضاف عن لقاء التعاون اليوم : سنواجه فريقا قويا بدنياً وتكتيكياً، ولديه لاعبين مميزين، ومدرب جيد ونخوض اللقاء بعد نتيجة سلبية في مباراتنا الأخيرة، وعملنا خلال الفترة الماضية على تصحيح الكثير من الأخطاء.