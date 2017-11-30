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كارينو يستغنى عن عناصر الشباب خلال الشتوية

كارينو يستغنى عن عناصر الشباب خلال الشتوية
ماجد محمد(صدى):

أبدى المدير الفني للفريق الكروي بنادي الشباب كارينيو رغبته في تغيير بعض عناصر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقال كارينو في مؤتمرصحفي أمس بدأنا فعلياً التفكير في بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية و لدينا الكثير من الأسماء المميزة .

وأضاف عن لقاء التعاون اليوم : سنواجه فريقا قويا بدنياً وتكتيكياً، ولديه لاعبين مميزين، ومدرب جيد ونخوض اللقاء بعد نتيجة سلبية في مباراتنا الأخيرة، وعملنا خلال الفترة الماضية على تصحيح الكثير من الأخطاء.


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