الرئيس اليمني: الحوثيون قدموا صنعاء إرضاءً لإيران

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، أن إيران تعمل على إعاقة مسيرة التسوية السياسية في اليمن، وتحاول عبر أذرعها نقل تجربتها العقيمة التي يرفضها ويلفظها المجتمع اليمني كله.

وأوضح ” منصور ” خلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني لبلاده الذي يصادف الـ30 من شهر نوفمبر 1967، أن ميلشيات الحوثي وصالح قدمت اليمن إرضاء لإيران ولا تكترث لمصير الشعب وما سببته من دمار وخراب، مشيرًا إلى أن الحرب التي فرضتها المليشيات لن تكون نهايتها إلا كما يقرره الشعب وكما تقتضيه إرادته، وأن مواجهة الانقلاب وهزيمته أمر لم يعد منه مهرب.

ودعا الرئيس اليمني كل القوى الوطنية في بلاده إلى رص صفوفها في جبهة واحدة للعمل على إنهاء الانقلاب وهزيمة الإرهاب، واستكمال مهمة التحرير، مؤكدًا أن جماعات العنف والإرهاب يتبادلون الأدوار مع الميليشيات الانقلابية لمواصلة زعزعة الأمن.