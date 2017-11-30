مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يحصل على اعتماد المنشآت الصحية ” سباهي “

حمود العنزي(صدى):

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على اعتماد (المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية) (سباهي) لثلاث سنوات قادمة، وذلك بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بنسبة 93 بالمائة مما يجعله في مصاف المستشفيات الأعلى كفاءة وجودة في تقديم الخدمات الصحية بالمملكة.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك التخصصي بالدمام الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي , أن نيل هذا الاعتماد يعد اعترافاً بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ، والتي تراعي تهيئة بيئة علاجية وصحية متكاملة الخدمات.

وأشار الدكتور العوهلي , الى أن هذا الاعتماد يضاف إلى الاعتمادات العالمية التي حصدها المستشفى والتي منها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA ) للمرة الثالثة على التوالي، إضافة الي العديد من الاعتمادات التخصصية التي تعكس مدى تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة والتي تم تقييمها ميدانيا من خلال اللجان المتخصصة ، وتعكس المستويات العالية التي يحظى بها المستشفى على مختلف الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة الجودة أن الخطط الاستراتيجية لإدارة المستشفى التنفيذية الدكتور رنا المنديل , أن هذا التقييم يأتي لتأكيد تطبيق نهج الجودة والتطوير والاهتمام بأمن وسلامة المرضى والسعي لكسب رضاهم ، مشيرة إلى أن تلك الأهداف مطلب أساسي نسعى الى تحقيقه في كافة مرافقنا الطبية.

وأضافت الى أن هذا الاعتماد يقوم على تقييم شامل لمستوى الرعاية والجودة من خلال وضع معايير علمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية ، ويتم تصميم تلك المعايير بناء على أفضل الممارسات المتاحة في منشآت الرعاية الصحية المتميزة حول العالم والأساليب المثلى لتقديم الرعاية الطبية حسبما يحدده المتخصصون في الجمعيات المهنية.

الجدير بالذكر أن (المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية) CBAHI سباهي يهدف إلى خلق بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.