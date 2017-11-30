أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف موظفين في مناصب قيادية بديوان الإمارة وبعض المحافظات

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم قراراً إدارياً بتكليف موظفين في مناصب قيادية بديوان الإمارة وبعض المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة مدير العلاقات العامة والإعلام ياسين بن احمد القاسم إنه تم تكليف كل من :

-الموظف عوضة بن سعيد الأحمري مديراً عام لإدارة المستشارين،

-الموظف الدكتور سلطان بن عجمي منيخر محافظ لمحافظة ضمد.

-الموظف موسى بن يحي بدري مديرا لإدارة الموارد البشرية

‏-الموظف احمد بن حسين جبريل رئيسا للجنة التعديات بالامارة .

‏-الموظف عبد الصمد بن علي غزواني رئيسا للجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية.

-الموظف أنور بن عبده بقال للعمل بمحافظة الريث.

-الموظف تريحيب بن عماش الدوسري للعمل في وكالة الشؤون التنموية

-الموظف منصور بن زيد الداود للعمل في وكالة الحقوق.

-الموظف محمد بن اسماعيل العنزي للعمل في وكالة الشؤون التنموية

-الموظف احمد بن خليل الشيخي مديرا لإدارة المشتريات

-صالح بن علي آل حارث مديرا لإدارة المستودعات.

وأكد القاسم أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة وتحسين الأداء وتطوير إجراءات العمل ضمانا لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمواطنين والمقيمين.

وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مواقعهم الجديدة.