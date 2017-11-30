مصرع 3 وإصابة 14 أخرون إثر احتفالات المولد النبوي بالسودان

الخرطوم(صدى):

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 أخرون، إثر وقوع إنفجار في ساحة المولد النبوي، بحوش الخليفة في مدينة أم درمان مساء الأربعاء.

وأكدت لجنة أمن محلية أم درمان، عبر بيان لها، أن الإنفجار كان نتيجة استخدام الألعاب النارية بالموقع المخصص للطريقة التسعينية في ختام الاحتفالات بذكرى مولد المصطفى.

وأضافت اللجنة أن الإنفجار وقع إثره استشهاد إثنين، وإصابة 14 أخرون تم نقلهم إلى المشفى بـ أم درمان.

وقال البيان أن شرطة محلية أم درمان، قد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية، بتدوين بلاغات، وتوقيف المشتبهين بقسم شرطة الأوسط أم درمان.

يذكر أن ساحة الخليفة هي المكان التاريخي لاحتفالات السودانيين بالمولد النبوي، حيث تجتمع كل الطرق الصوفية ومريديها.