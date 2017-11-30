الهلال يحسم رواتب إدواردو البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر هلالية أن إدارة النادي لم تحسم راتب البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف الفريق الأول لكرة القدم الشهري بعد إصابته بقطع في الرباط المتصالب للركبة اليسرى، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وأوضحت المصادر أنه تستمر مزايا التأمين الطبي للاعب طوال فترة سريان عقده الاحترافي مبينة أن المادة الخاصة بإصابات اللاعبين في لائحة الاحتراف، تقسم بنود المحترف المصاب إلى ثلاث مراحل، حيث يتسلم كامل راتبه في الأربعة أشهر الأولى من الإصابة دون حسم، على أن يتقاضى 75 في المئة من الراتب في الأربعة أشهر التالية، ونصف الراتب في الأشهر الأربعة من التاسع إلى الثاني عشر.

وقالت المصادر الهلالية أن غياب إدواردو قد لا يتجاوز الخمسة أشهر، في حال استجابته سريعًا للعلاج والتأهيل بعد أن خضع الإثنين الماضي لعملية جراحية في الرباط المتصالب.