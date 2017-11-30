الآن .. يمكنك مشاهدة الفيديوهات على تطبيق واتساب بدون متصفح الويب

نورة الشهري(صدى):

أعلنت منصة التراسل الفوري ” واتساب ” ، عن طرحها تحديثاً جديداً لنظام ” أي أو إس ” ، والذي يسمح للمستخدمين بتشغيل ‏مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق بكل سهولة بدون فتح متصفح الويب أو تطبيق اليوتيوب‎.‎

ويمكن الأن للمستخدمين، مشاهدة الفيديوهات عند تلقي أي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب، من خلال النقر عليه، حيث كان ‏يتم سابقاً فتح الفيديو عبر متصفح الويب‎.‎

وكذلك يمكنك الاستمرار في مشاهدة مقطع الفيديو أثناء التنقل إلى دردشات أخرى، وذلك عبر الميزة الجديدة من التطبيق‎. ‎