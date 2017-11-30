الآن .. يمكنك مشاهدة الفيديوهات على تطبيق واتساب بدون متصفح الويب
أعلنت منصة التراسل الفوري ” واتساب ” ، عن طرحها تحديثاً جديداً لنظام ” أي أو إس ” ، والذي يسمح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق بكل سهولة بدون فتح متصفح الويب أو تطبيق اليوتيوب.
ويمكن الأن للمستخدمين، مشاهدة الفيديوهات عند تلقي أي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب، من خلال النقر عليه، حيث كان يتم سابقاً فتح الفيديو عبر متصفح الويب.
وكذلك يمكنك الاستمرار في مشاهدة مقطع الفيديو أثناء التنقل إلى دردشات أخرى، وذلك عبر الميزة الجديدة من التطبيق.
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