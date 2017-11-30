أمير تبوك يطلع على مشروع الإسكان الجديد الذي يضم 900 فيلا جديدة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس اسماعيل عطالله المسعودي, الذي قدم تقريرًا عن مشروع وزارة الإسكان الجديد بمدينة تبوك الذي بدأ العمل به على مساحة مليون متر مربع ويضم 900 فيلا سكنية من قبل عدد من المطورين العقارين بالقطاع الخاص وبأحجام مختلفة وبدأ الحجز في هذا المشروع من يوم الاثنين الماضي من قبل المواطنين المستحقين من قبل وزارة الإسكان بالمنطقة .

وبارك سمو أمير المنطقة هذا المشروع الحيوي الهام الذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى ويعتبر من المشروعات التي تسهل على المواطنين الحصول على الإسكان بكل يسر وسهوله وبإقساط مريحه، وسيوفر السكن الملائم للمواطنين الذي يراعي فيه خصوصية المواطنين وأسرهم.

ونوه سموه بما يلقاه قطاع الإسكان بالمملكة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

من جهته أعرب المهندس المسعودي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته ودعمه لأعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة للقيام بدورها في خدمة المواطنين.