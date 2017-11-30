كلوب : صلاح قدم مبار كبيرة .. وهذا ما نريده منه
قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ” ليفربول ” الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح قدم مباراة كبيرة أمام ” ستوك سيتي ” رغم دخوله اللقاء كبديل.
وأضاف كلوب، ” إن محمد صلاح كان رائعاً بالطبع، من الصعب أن تؤدي هكذا في هذه الأجواء الباردة حين تدخل المباراة كبديل، ورغم ذلك سجل هدفين رائعين، وهذا هو ما نريده “.
وقد قاد صلاح فريقه، أمس الأربعاء، للفوز على ستوك سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 14 بالدوري الإنجليزي.
يذكر أن صلاح سجل مع ليفربول 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي؛ ليصبح الهداف الأول للدوري عام 217-2018، ليتفوق على هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير بفارق هدفين.
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