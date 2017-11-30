كلوب : صلاح قدم مبار كبيرة .. وهذا ما نريده منه ‏

ماجد محمد(صدى):

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ” ليفربول ” الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح قدم مباراة كبيرة أمام ” ستوك سيتي ” ‏رغم دخوله اللقاء كبديل‎.‎

وأضاف كلوب، ” إن محمد صلاح كان رائعاً بالطبع، من الصعب أن تؤدي هكذا في هذه الأجواء الباردة حين تدخل المباراة كبديل، ‏ورغم ذلك سجل هدفين رائعين، وهذا هو ما نريده “.‏

وقد قاد صلاح فريقه، أمس الأربعاء، للفوز على ستوك سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 14 بالدوري الإنجليزي‎.‎

يذكر أن صلاح سجل مع ليفربول 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي؛ ليصبح الهداف الأول للدوري عام 217-2018، ليتفوق على ‏هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير بفارق هدفين‎.‎