بالفيديو.. احذر حفرة سحيقة تلتهم البشر

نايف السالم(صدى):

حذر الكاتب عبد العزيز السويد , من الحفر السحيقة الموجودة في الشوارع والطرقات في المناطق , كونها تشكل خطرا على البشر.

ونشر مبارك الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو للحفر مبينا خطورتها على البشر , معلقا ” ياليت تتشارك المحافظة والزراعة والبلدية، في كل منطقة فيها دخول بوضع ما يلزم لحماية الناس “.

وعلق ” السويد ” على التغريدة ” على إمارات المناطق بمبادرة تشغل فيها الأجهزة المعنية مجتمعة , لتضع الحواجز حول الحفر السحيقة حفاظا على سلامة البشر “.