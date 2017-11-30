بالفيديو.. احذر حفرة سحيقة تلتهم البشر
حذر الكاتب عبد العزيز السويد , من الحفر السحيقة الموجودة في الشوارع والطرقات في المناطق , كونها تشكل خطرا على البشر.
ونشر مبارك الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو للحفر مبينا خطورتها على البشر , معلقا ” ياليت تتشارك المحافظة والزراعة والبلدية، في كل منطقة فيها دخول بوضع ما يلزم لحماية الناس “.
وعلق ” السويد ” على التغريدة ” على إمارات المناطق بمبادرة تشغل فيها الأجهزة المعنية مجتمعة , لتضع الحواجز حول الحفر السحيقة حفاظا على سلامة البشر “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23297 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد حولك يبوعزه
شف لك شيول وحاول تدفنها بنفسك
وكثر خيرك🤗
مغرد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 1 ساعة
قرنى بما انك خبير سيارات اسئلك شريت زيت للسياره وعندما شريته فكت العا مل الا غطيه وشا ل القصير على على فوهة العبوه ووضع الغطا وقفلها قلت ليش قال الشركه تبيها انا شكيت ان الشركه تقلد الزيوت شكرا
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 1 ساعة
مغرد يوجد احتمالين:
1) الشركة يمكن تكون أعلنت ” اعلان للموزعين” عن جوائز لمن يبيع أكثر عدد من زيوت السيارات من تلك الماركة والدليل الوحيد لعدد عبوات الزيت المباعة هو تلك “الغطاء القصديري تحت الغذاء الأصلي” لذلك أخذ البائع هذا الغطاء الداخلي كدليل أثبات عن مبيعات الموزع لتلك الماركة.
2) ممكن وجود جوائز تحت هذا الغطاء الداخلي وانت لأتعلم عنه ولذلك العمال يجمعون تلك الاغطية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23297 ] نشر منذ 38 دقيقة
هلا مغرد معذرة توي شفت تعليقك
مع احترامي لخوي طاهر سليم
لايوجد جوائز تحت أغطية الزيت
بل تكون في نفس كرتون الزيت
وحاجه بسيطه ماتستاهل
مع أحتمال وجود جوائز تحت الأغطية
يعطونك استكر رائحة زكية
او قلم تايوتا او بعض الأشياء التافهه
اخوي مغرد
البنشري هذا احتمال انه يعيد تعبئة العلب الفارغة
ويستخدم الأغطية لأن فيها أرقام وطابع الوكالة
ويضحك على الزباين
يوم يوريه الغطاء على أن العلبة والزيت اصلي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23297 ] نشر منذ 31 دقيقة
القصديرة فيها علامةالزيت الأصلية
كما ان الشركة ماتوزع الزيوت للبناشر
لازم تروح تشتريه من الوكالة
زيت الوكاله يًجيك خفيف جدآ وماأنصح به خصوصآ للسيارات القديمة
اما الجديده
يصلح لها