الحريري: لبنان لا يتسامح مع تدخل ” حزب الله ” في شؤون الخليج

بيروت(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، خوفه من أن الدور العسكري لحزب الله في الصراعات الإقليمية يُكلف لبنان غاليًا في نهاية المطاف.

جاء ذلك خلال حواره مع مجلة ” باريس ماتش ” ، حيث أكد أن استقالته التي أعلنها من قبل كانت تهدف إلى أن يعلم العالم أن لبنان لا يتسامح مع تدخل حزب الله في شؤون دول الخليج، في إشارة إلى اليمن، مشيرًا إلى أن أزمة الاستقالة على وشك الانتهاء.

وأشار إلى أنه أفهم العالم أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تدخلات “حزب الله” في شئون دول الخليج حيث يعيش 300 ألف لبناني.

وأوضح ” الحريري ” أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل معتدل ويريد سياسة انفتاح لبلده، كما يريد انفتاحا حقيقياً للمجتمع السعودي ” ، لافتًا إلى أن معارضته للسياسة الإيرانية تأتي جراء التدخل الذي تعاني منه السعودية، في العراق واليمن والبحرين.