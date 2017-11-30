” الأرصاد ” تحذر من تقلبات جوية على مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من توقعات حول هبوب كتل هوائية باردة , وانخفاض درجات الحرارة انخفاضا ملموسا تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على العديد من مناطق المملكة , الأمر الذي يؤدي للحد من الرؤية الأفقية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة عبر تغريدة لها على ” تويتر ” , لوجود احتمالية أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي , على شمال ووسط المملكة.

وأضافت الهيئة ” تقوم الهيئة بمتابعة الحالة وستصدر التنبيهات والتقارير اللازمة قبل تأثيرها “.