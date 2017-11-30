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” الأرصاد ” تحذر من تقلبات جوية على مناطق المملكة

” الأرصاد ” تحذر من تقلبات جوية على مناطق المملكة
عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من توقعات حول هبوب كتل هوائية باردة , وانخفاض درجات الحرارة انخفاضا ملموسا تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على العديد من مناطق المملكة , الأمر الذي يؤدي للحد من الرؤية الأفقية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة عبر تغريدة لها على ” تويتر ” , لوجود احتمالية أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي , على شمال ووسط المملكة.

وأضافت الهيئة ” تقوم الهيئة بمتابعة الحالة وستصدر التنبيهات والتقارير اللازمة قبل تأثيرها “.


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