بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تختتم برنامج ” البترونات “

نايف السالم(صدى):

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة يوم الخميس الموافق ١٢/٠٣/١٤٣٩ بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني للبنات في مكة ومتمثله في المدربة الأستاذة ماجدة حسن الصاعدي برنامج ( البترونات ) بواقع ٥ أيام ومعدل ٢٠ ساعة وعدد ٨ متدربات.

يهدف البرنامج الى تعليم النزيلات على مصطلح الباترون وتدريبهن على الطريقة الصحيحه لرسم البترونات واخذ مقاسات الجسم الصحيحه وبذلك تكون قادره على العمل والإنتاج حال خروجها وهذا ضمن رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذها.

وقد تضمن البرنامج عدة محاور مهمة أهمها :

التعرف على مواضع بنسة الصدر وايضا انواع البترونات وتطبيق البترون الأساسي للاطفال والكروساج الجزء السفلي والعلوي وبترون البنطلون والاكوال المختلفة والأكمام وطرق وضع الباترون على القماش للقص والخياطة.

وفي الختام شكرت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة الأستاذة بدور بنت هزاع الشريف المدربة على جهودها في اثراء فتياتنا بالمعلومات المفيدة والجيدة وتمنت لهن التوفيق في البرامج الأخرى.

