وفاة معلمة وسائقها وإصابة طفلتها في حادث بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

توفيت معلمة وسائقها وأُصيبت طفلتها اليوم الخميس في منطقة عسير في حادث مروري على طريق سراة ” عبيد – مركز العرقين ” .

وكانت المعلمة ” ن.م القحطاني ” تتجه برفقة سائقها وابنتها في الطريق إلى مقر عملها بمدرسة للبنات بمركز العرقين على بعد 45 كم من محافظة سراة عبيدة، وعند مرورهم بمحاذاة قرية وادي خضار وقع حادث مروري لسيارتهم، ما أسفر عن وفاة المعلمة وسائقها وإصابة طفلتها، التي قام أحد سالكي الطريق بنقلها للمستشفى.

وتم تسليم الطفلة لجدها بعد أن تلقت الإسعافات والعلاجات اللازمة .