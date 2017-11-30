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فيديو صادم لطفل يشرب سيجارة وسط تشجيع عائلته

فيديو صادم لطفل يشرب سيجارة وسط تشجيع عائلته
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم لطفل صغير يدخن السيجارة وسط تشجيع عائلته ، ما أثار موجة غضب بين المتابعين .

وظهرت عائلة الطفل في مقطع الفيديو تثني على الطفل وهو يدخن سيجارة بينما كان جالسا على لعبة باللون الوردي، ويمكن سماع أحد أفراد العائلة يقول له ” أحسنت صنعا ” أمام المتفرجين.

ووفقا لشهود العيان، أوضحوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخن فيها الطفل، إذ كان يجيد حمل السيجارة ونفث الهواء باحترافية.

 

 


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