” فيفا ” يكشف عن الجوائز المالية لـ ” مونديال 2018 “

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، راصدًا مبلغ 400 مليون يورو للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.

وأوضح ” فيفا ” ، أن المنتخبات ستحصل على 1.27 مليون يورو قبل المشاركة؛ من أجل الاستعداد للمحفل الكروي العالمي، على أن يخصم هذا المبلغ من القيمة التي سيحصل عليها كل منتخب بعد نهاية البطولة.

ويحصل المنتخب الفائز بلقب المونديال على مبلغ 32.1 مليون يورو، ويحصل الوصيف على 23.6 مليون يورو، أما المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع، فيحصلان على 20.28 مليون يورو، و18.6 مليون يورو على الترتيب، ويخصص مبلغ 13.5 مليون يورو للمنتخبات التي ستصل إلى الدور ربع النهائي، وتحصل المنتخبات التي تودع المسابقة من الدور الأول على مبلغ 6.7 مليون يورو، فيما تحصل المنتخبات التي ستصل إلى ثمن النهائي على 10.14 مليون يورو.