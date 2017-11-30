بعد صعودهم إلى كأس العالم للأندية.. جماهير جريمبو تحتفل بارتداء الغترة والعقال

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق جريمبو البرازيلي، صباح اليوم الخميس، في الفوز على نظيره ” لانوس ” ، بهدفين مقابل هدف؛ ليفوز بلقب كأس الليبرتادوريس، ويضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية.

واحتفل جماهير جريميو البرازيلي، بوصول فريقهم إلى كأس كوبا ليبرتادوريس، بارتداء ” الغترة و العقال ” ؛ حيث سيقام كأس العالم للأندية في الإمارات في ديسمبر القادم.

الجدير بالذكر أن جريمبو أصبح الفريق البرازيلي سابع وآخر الفرق المتأهلة إلى البطولة، حيث سيبدأ مشاركته من دور نصف النهائي.