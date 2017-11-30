لافروف: سياسة ترامب لا تختلف عن أوباما

موسكو(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في جميع القضايا، لكنها سوف ترد على الخطوات التي وصفها بـ ” غير الودية ” ، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما استنكر لافروف في مقابلة مساء الأربعاء، مع صحيفة ” ليبيرو ” الإيطالية تصرفات فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إنها تشبه سياسات سلفه باراك أوباما.

وأوضح قائلاً: ” للأسف كثير من تصرفات فريق دونالد ترمب جامدة وفي الواقع ثمة اختلاف ضئيل عن خط باراك أوباما “.

إلى ذلك، أضاف: ” كما أكد الرئيس بوتين مراراً، روسيا منفتحة للعمل مع الولايات المتحدة في جميع القضايا، ومستعدة أن تخطو جزأها من الطريق لتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات التي تدهورت في السنوات الأخيرة، ونأمل أن يعود الحس السليم إلى ممرات السلطة في واشنطن في المستقبل القريب “.

واستكمل لافروف معلقًا على أداء إدارة ترمب قائلاً: عملياً كثير من الأعمال الذي تتخذها إدارة دونالد ترمب تحمل طباعا عفويا، وفي حقيقة الأمر لا تختلف كثيرا عن إدارة أوباما. وأكثر من ذلك، نتيجة اللوبي المضاد لروسيا في واشنطن، يتم اتخاذ خطوات جديدة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك توسيع القيود الأحادية الجانب، وتنفيذ الخطط العالمية المضادة للصواريخ، وتوسيع الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عند حدودنا، والجهود الرامية إلى التشكيك في السياسة الخارجية الروسية “.