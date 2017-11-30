” الإمارات لحقوق الإنسان ” تدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد أكاديمي قطري

طلال الضوي(صدى):

دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمواجهة التهديدات بشأن تصريحات علنية دعا فيها أكاديمي في جامعة قطر، يشغل منصب مستشار لأمير البلاد، إلى ارتكاب ” انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية ” بحق معارضي النظام في قطر.

وقالت الجمعية إن تصريحات ” المسفر ” تمثل خروجًا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز في المعاملة بينها.

وكان الأكاديمي في جامعة قطر ” محمد المسفر ” في مقابلة على التلفزيون الرسمي القطري قد حث على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر.