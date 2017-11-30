” الغفيص ” يزور فروع ومكاتب الوزارة بالقريات ويقف على مشروع مبنى دار الملاحظة

نايف السالم(صدى):

قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مساء أمس بزيارة لفروع ومكاتب الوزارة بمحافظة القريات اطلع من خلالها على سير العمل فيها.

كما وقف معاليه ميدانيا على مكتبي العمل والضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية، واستمع لمقترحات عملاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وشملت زيارة الدكتور الغفيص دار الملاحظة الاجتماعية استمع فيها إلى شرح موسع عن الدار والمرافق التابعة لها، مطلعا على الخطط والبرامج والأنشطة التي تقيمها الدار لنزلائها.

والتقى خلال الزيارة أبنائه نزلاء الأحداث، بعد ذلك تفقد مشروع مبنى دار الملاحظة الاجتماعية الجديد، واستمع لشرح مفصل من قبل المهندس الاستشاري للمشروع عن مراحل تطويره، موجها بسرعة إنجاز ما تبقى من أعمال.