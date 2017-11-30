بنجلاديش تبدأ في نقل الروهينجا إلى جزيرة معرضة للفيضانات

دكا(صدى):

صرح مسئول حكومي، اليوم الخميس، بأن بنجلادش قد تبدأ في نقل لاجئين من الروهينجا المسلمين إلى جزيرة معرضة للفيضانات قبالة ساحلها في منتصف العام المقبل.

وأوضح المستشار السياسي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، أن الدولة لا تستطيع أن تبقي مثل هذا العدد الكبير من الناس في منطقة كوكس بازار الصغيرة حيث يمثل وجودهم خطرًا على الوضع على الأرض من الناحية البيئية والاقتصادية وعلى السكان.

وقال: ” لذا فبأسرع ما يمكننا سننقل بعض العبء إلى باشان تشار الأمر الذي سيساعد في تقليص المشكلة “.

وهذا الأسبوع وافقت بنجلادش على خطة قيمتها 280 مليون دولار لتطوير جزيرة باشان تشار الواقعة في منطقة منخفضة لتستضيف بشكل مؤقت بعضا من الروهينجا حتى يتسنى لهم العودة لبلادهم.