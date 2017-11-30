” الغذاء والدواء ” تضبط شركة منتجات تجميل تتلاعب في تواريخ الصلاحية بالرياض
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة في الرياض، تتلاعب في تواريخ الأدوية ومنتجات تجميل منتهية الصلاحية، من خلال استغلالها لترخيصها.
وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الشركة المخالفة حوّلت مقرها إلى مستودع لتخزين كميات كبيرة من الأدوية ومنتجات التجميل منتهية الصلاحية.
وذكرت الهيئة أن الضبط جاء بعد بلاغ قدّمته مواطنة على مركز الاتصال الموحد للهيئة 19999، حيث تم الضبط بالتعاون مع الجهات الأمنية.
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