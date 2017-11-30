” الغذاء والدواء ” تضبط شركة منتجات تجميل تتلاعب في تواريخ الصلاحية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة في ‫الرياض، تتلاعب في تواريخ الأدوية ومنتجات تجميل منتهية الصلاحية، من ‏خلال استغلالها لترخيصها. ‏

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الشركة المخالفة حوّلت مقرها ‏إلى مستودع لتخزين كميات كبيرة من الأدوية ومنتجات التجميل منتهية الصلاحية‎.‎

وذكرت الهيئة أن الضبط جاء بعد بلاغ قدّمته مواطنة على مركز الاتصال الموحد للهيئة 19999، حيث تم الضبط بالتعاون مع ‏الجهات الأمنية‎.‎