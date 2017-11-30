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تعرف على مهر زوجة محترف اتحاد جدة المثير للدهشة

تعرف على مهر زوجة محترف اتحاد جدة المثير للدهشة
نواف السالم(صدى):

في خبر مثير للدهشة أعلن والد زوجة محترف اتحاد جدة في مدينتي سوسة وبنزرت لاعب كرة القدم التونسي أحمد العكايشي , أن مهر ابنته كان تسجيل العكايشي للأهداف لمنتخب بلاده.

ويذكر أن العكايشي قد التحق بصفوف اتحاد جدة في صيف 2016 , وأحرز 5 أهداف , وسيلعب مع ناديه الجداوي خلال مواجهته المقبلة أمام الاتفاق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 13 دقيقة

تونس الخضراء
فديتك والله

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 6 دقائق

اجل راحت عليك العروس تونس منتخبها سيء جدا ولا اعتقد بأنه قادر على التسجيل الا اذا وقع بمجموعه فيها احد المنتخبات العربيه او الاسيويه

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