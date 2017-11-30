تعرف على مهر زوجة محترف اتحاد جدة المثير للدهشة

نواف السالم(صدى):

في خبر مثير للدهشة أعلن والد زوجة محترف اتحاد جدة في مدينتي سوسة وبنزرت لاعب كرة القدم التونسي أحمد العكايشي , أن مهر ابنته كان تسجيل العكايشي للأهداف لمنتخب بلاده.

ويذكر أن العكايشي قد التحق بصفوف اتحاد جدة في صيف 2016 , وأحرز 5 أهداف , وسيلعب مع ناديه الجداوي خلال مواجهته المقبلة أمام الاتفاق.