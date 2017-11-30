” تعليم جازان ” تفتح باب الترشيح للإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية

تركي السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بفتح باب التقديم للترشح، لشاغلي الوظائف التعليمية للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1439- 1440هـ .

ووضعت الإدارة العامة للتعليم بجازان، عددًا من الشروط والضوابط العامة والخاصة للمتقدمين، داعية الراغبين للتقديم على الإيفاد لاستكمال مسوغات الترشيح واستماراته وتسليمها لإدارة الإشراف التربوي بمبنى الشؤون التعليمية بمدينة جيزان.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 3/ 4/ 1439هـ، فيما ستبدأ المقابلات الشخصية في 1439/4/14هـ لمن انطبقت عليه الضوابط والشروط، وترفع أسماء المرشحين بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1439/4/16هـ، علمًا أن تعميم التقديم على الترشيح وكامل مرفقاته موجود على موقع وزارة التعليم الإلكتروني” هنا“.