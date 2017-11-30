الحربي يهاجم الوفد القطري بسبب نشر صور غير لائقة

طلال الضوي(صدى):

شنّ أحمد عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، هجومًا على وفد الاتحاد القطري المشارك في حفل ‏توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأربعاء في تايلاند، بسبب نشر صور غير لائقة في من قبل قطر‎.‎

وقال الحربي في تصريح، عبر إذاعة يو اف ام، ” إن القطريين لا يتعاملون بالمبادئ ولا القيم، حتى وإن أظهرنا لهم حسن ‏النوايا والخلق النبيل، وعليهم أن يدركوا أن أمن واستقرار المملكة خط أحمر لا نقبل المساس به ولا تهاون فيه مطلقًا ” .‏

وأضاف الحربي، ” أن هذا أمر ليس بالجديد على الإعلام القطري الذي ظل يمارس أساليبه الدنيئة والبغيضة، التي لا تليق ‏بمهنية الإعلام الحقيقي “.‏

وأختتم قائلًا، ” أن تقديم هذه الصور استغلال رخيص لا يجيده إلا الخبثاء، الذين يحاولون دعم قضاياهم المزعومة بتلفيق ‏الأخبار والمواقف “.‏