الحربي يهاجم الوفد القطري بسبب نشر صور غير لائقة
شنّ أحمد عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، هجومًا على وفد الاتحاد القطري المشارك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأربعاء في تايلاند، بسبب نشر صور غير لائقة في من قبل قطر.
وقال الحربي في تصريح، عبر إذاعة يو اف ام، ” إن القطريين لا يتعاملون بالمبادئ ولا القيم، حتى وإن أظهرنا لهم حسن النوايا والخلق النبيل، وعليهم أن يدركوا أن أمن واستقرار المملكة خط أحمر لا نقبل المساس به ولا تهاون فيه مطلقًا ” .
وأضاف الحربي، ” أن هذا أمر ليس بالجديد على الإعلام القطري الذي ظل يمارس أساليبه الدنيئة والبغيضة، التي لا تليق بمهنية الإعلام الحقيقي “.
وأختتم قائلًا، ” أن تقديم هذه الصور استغلال رخيص لا يجيده إلا الخبثاء، الذين يحاولون دعم قضاياهم المزعومة بتلفيق الأخبار والمواقف “.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 22 دقيقة
قطر تصارع من اجل البقاء لكن هيهات يا اخوان شريفة