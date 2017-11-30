أمانة الأحساء تزرع 59 كيلو متراً ضمن مبادرة ” المليون شجرة “

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الأمانة من خلال بوابتها الالكترونية خدمة ” مبادرة المليون شجرة “, التي تمكن المستفيدين من أصحاب المباني السكنية الجديدة من تقديم طلب الحصول على شتلات الأشجار الكترونياً, وذلك وفق آليات محددة لذلك .

ويأتي إطلاق هذه الخدمة انطلاقاً من خطط مبادرة أمانة الاحساء لزراعة ” مليون شجرة ” التي تضمنت اشتراطاً بوجود عدد من شتلات الأشجار لإيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم, خلال اجتماع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والداعمة أن المبادرة شهدت خلال الفترة الماضية زراعة 59 كيلو متراً بمعدل 41 ألف شتلة بعد إقرار البدء بزراعة 100 كيلو متر في الطرقات والشوارع الرئيسية في الحاضرة ، إضافةً إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية كمرحلة أولى من المبادرة والأعمال متواصلة في ذلك .

وبين المهندس الملحم أن البلدية الفرعية التابعة للأمانة شاركت بزراعة 6400 شجرة، بالإضافة إلى إصدار 609 رخصة إطلاق التيار الكهربائي للمنازل الجديدة, بعد التزام مُلاّكها بزراعة شتلات الأشجار .